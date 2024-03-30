Son olarak 10 yıllık süreçte birlikte mesai yaptığı basın mensuplarıyla da iftarda bir araya gelen Başkan Mahçiçek, onlarla yakından ilgilendi.

Expo 2023 Arasta Çarşısı’nda düzenlenen programda davetlilerini tek tek karşılayan Başkan Mahçiçek, burada onlarla samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Ezanın okunmasıyla birlikte yapılan duanın ardından oruçlar açıldı.

Daha sonra günün anlam ve önemine dair konuşmaları Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Derneği Başkanı Sermet Çuhadar, Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Arslan Deveboynu, Anadolu Basın Yayın Birliği Kahramanmaraş Şube Başkanı Ebru Sema Akkurt ve Gazeteci Mehmet Mümtaz Yüzbaşıoğlu gerçekleştirdi.

Program toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

