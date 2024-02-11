Cumhur İttifakı Ak Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Olarak Açıklanan Hanifi Toptaş, hemen kolları sıvayarak dokunulmadık yürek, sıkılmadık el bırakmamak için Onikişubat ilçesinde saha çalışmalarına başladı.

Bu kapsamda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş, AK Parti Onikişubat ilçe Başkanı Mücahit Kara ile birlikte mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Bugün de Kılavuzlu, Hasancıklı, Kazım Karabekir Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Adayı Toptaş, onların soorun ve taleplerini dinleyerek çözüm önerilerinde bulundu.

Halkımızın her zaman yanındayız, diye Başkan Adayı Toptaş, sözlerini şöyle sürdürdü.

Ziyaretlerinde Başkan Adayı Toptaş’ı yalnız bırakmayan Ak PArti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara da ziyaretlerin önemine değindi.

