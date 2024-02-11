"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından harekete geçen sanatçı Züleyha Ortak, İletişim Başkanlığının koordinasyonunda ünlü dostlarıyla deprem bölgesinde ziyaretler yapıyor.

Depremin yaralarını sarmak, depremzedelere moral vermek ve ihtiyaçlarını karşılamak için başlatılan ziyaretler kapsamında, kimi depremzedelerin bilgisayar talebi, kiminin de imzalı forma hayali gibi istekleri, bölgeye gelen ünlü heyetin girişimleriyle karşılandı.

Ekibe öncülük eden Züleyha Ortak, kalplerin hala acılarla dolu olduğunu ve depremzedelerle oturup sohbet ettiklerinde gözyaşlarının bölgede devam ettiğini söyledi.



