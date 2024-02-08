Türkiye 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Yerel seçimler odaklanmışken seçim günü için geri sayım da devam ediyor.

Cumhur İttifakı AK Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Olarak Açıklanan Hanifi Toptaş, hemen kolları sıvayarak dokunulmadık yürek, sıkılmadık el bırakmamak için Onikişubat ilçesinde saha çalışmalarına başladı.

Bu kapsamda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş, “Onikişubat ilçemizi karış karış gezerek her gönle gireceğiz, tüm kapıları çalıp herkesi kucaklayarak, ilçemiz ve Kahramanmaraş’ımız için dur durak bilmeden çalışacağız.” Dedi