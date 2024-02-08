Kahramanmaraş'ta Polis Ekipleri Kaçak Sigara Sevkiyatını Engelledi!

Kahramanmaraş polisi, gümrük kaçağı sigara operasyonunda 3,690 adet sigara ele geçirdi!

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen istihbarat çalışması sonucunda gümrük kaçağı sigara operasyonu düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyonda, yabancı uyruklu S.A. ve A.Z. isimli şahıslar gümrük kaçağı sigara taşırken yakalandı.

Şüphelilerin gözaltına alınmasının ardından yasal işlemler başlatıldı ve toplamda 3 bin 690 adet kaçak sigara ele geçirildi.