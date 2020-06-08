AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYKYK Toplantısının sonrasında açıklama yaptı. Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Koronavirüs salgınıyla ilgili provokatif bilgi paylaşan, çoğu FETÖ kaynaklı 11 bin hesap tespit edildi.

Son günlerde ortaya çıkan görüntüler endişe verici.

(65 yaş için yeni formül olacak mı?) Büyüklerimize her zaman vefamızı gösteririz.

"SEVİYENİN BU DERECE DÜŞÜRÜLMESİ İBRETLİK BİR DURUM"

Bir tane montaj görüyor onun arkasına takılıyor, büyük bir eleştiri üretmeye çalışıyor. Bu konforlu bir alan, hiçbir şey üretmiyorsunuz. Bunların da gerçek dünyada yaşamadığını görmüş oluyoruz.

Muhalefetin yapması gereken denetim görevinin düşük bir şekilde ele alınması ne kadar sıkıntılı bir durumda kaldığımızı gösteriyor. Siyasetin seviyesinin bu derece düşürülmesi, başkalarının ürettiği bir yalanı sahiplenip muhalefetlik konusu haline getirmeleri de ibretlik bir durumdur.

GÜNEY KIBRIS'TA CAMİYE SALDIRI

Rum yönetimi bunları bulamazsa olağan şüpheli.

(Yunanistan Savunma Bakanı'nın "savaşa hazırız" sözleri) Bu tip kötü şakalar yapmayın, bu tip şakalar alnınıza yapışır.

Rum yönetiminin sistematik şekilde İslam ve Türk düşmanlığını himaye ettiğini düşünüyoruz.

LİBYA'DA HAFTER'İN GERİLEYİŞİ

Darbeci Hafter'e karşı kazanılan başarılar gurur verici. Serrac hükümetinin başarısının altını çizmek gerek.

ÜÇ İSMİN VEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ

Meclis'te mahkemenin verdiği karar okundu. Kesin hüküm haline gelmeden AYM'ye başvuru olmaz.

AYASOFYA İBADETE AÇILACAK MI?

Çeşitli siyasi tartışmalar yapıldı. Çalışmalar belli bir karar noktasına vardığı zaman Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacaktır.