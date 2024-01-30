TBMM Genel Kurulu'nda, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki kararı okundu.

Bekir Bozdağ, "Anayasa'nın 76. maddesi kapsamında milletvekili seçilmeye engel bir husus teşkil eden ve Anayasa'nın 94. maddesinin 2'nci fıkrası gereğince bilgiye sunulan kesinleşmiş mahkeme kararı bulunan Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliği düşmüştür" dedi.

Bekir Bozdağ'ın kararı okumasıyla Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü.

TBMM Genel Kurulu'nun, X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da, "Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın kesin hüküm giydiğine dair yazısı bilgiye sunuldu. Okunan yazı neticesinde Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliği Anayasa’nın 84’üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca düştü" ifadelerine yer verildi.