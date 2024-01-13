CHP’nin yeni genel başkanı Özgür Özel CHP’nin yeni genel başkanı Özgür Özel

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından aday tanıtım toplantısının ertelendiğini duyurdu. 

Açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla ertelenmiştir. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)