AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından aday tanıtım toplantısının ertelendiğini duyurdu.

Açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla ertelenmiştir. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."