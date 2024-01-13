AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından aday tanıtım toplantısının ertelendiğini duyurdu.
Açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla ertelenmiştir. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn @RTErdogan’ın kararıyla ertelenmiştir.— Ömer Çelik (@omerrcelik) January 12, 2024
Şehitlerimizin mekanı cennet olsun.
Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.