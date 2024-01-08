AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Fatih Sultan Mehmet Türbesi’ni ve İBB eski Başkanı Kadir Topbaş’ın mezarını ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Murat Kurum’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve partililer eşlik etti.

Kurum açıklamanın ardından çevrede bulunan esnafı da ziyaret etti.

“İSTANBULLULARA MÜJDELERİMİZ OLACAK”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile yaptığı görüşmeyi değerlendiren Kurum, bakanlığın İstanbul’a yönelik ilave yatırımları olacağını söyledi.

“İstanbul'daki trafik çilesini bir an önce bitirebilmek adına atılacak adımları hep birlikte orada değerlendirmiş olduk.” diyen Kurum, “İnşallah önümüzdeki süreçlerde de İstanbullulara trafik noktasında çok önemli müjdelerimiz olacak.” ifadelerini kullandı.

Hem acil eylem planı hem de beş ve on yıllık planlarla İstanbul’daki trafik sorununu ortadan kaldıracaklarını söyleyen Kurum, “İş yapmayı eziyet olmaktan çıkaracağız. İstanbul’da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız. Trafik bu manada önemli. Vatandaşların bir ‘Murat’ı olarak hep birlikte, belediye başkanı kardeşlerimiz ağabeylerimizle birlikte bunu yapıyor olacağız. Derdimiz İstanbul olacak, İstanbul’un geleceği olacak.” diye konuştu.

“HEYECANIMIZ VAR, GENÇLİĞİMİZ VAR”

İstanbul için 2 önemli başlık üzerinde çalıştıklarını söyleyen Murat Kurum, bunlardan birinin trafik problemi, dierğnin de deprem dönüşümü olduğunu ifade etti.

“İstanbul’da yaşamayı huzurlu güvenli ve dünya standartlarında yeşil ile mavisiyle muasır medeniyetler seviyesine, Mustafa Kemal Atatürk'ün de hayali olan o seviyeye getirecek adımları da atacağız.” diyen Kurum, şöyle devam etti:

“Sosyal yaşamla ilgili gençliğin mutlu olduğu İstanbul inşa edeceğiz. Burada gençlerimiz emin olun bizimle birlikte belediyeyi yönetecekler. 39 ilçede onlar üniversitede mezun olacaklar. Onlarla birlikte iş ortaklığı yapacağız. Onlarla birlikte bu şehrin kalkınması adına adımlar atacağız. Kadınlarımızla birlikte o kapattıkları İSMEK’i açıp İSMEK ile birlikte oluşturacağız. İSMEK ile birlikte kadınlarımızı iş sahibi olmalarına imkan sağlayacağız. İstanbullara ilişkin projelerimiz hedeflerimiz var. Heyecanımız var, gençliğimiz var, enerjimiz var. İnşallah projelerimizi çok yakında paylaşacağız.”