Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor Kırmızı Grup'ta Yer Aldı

Kura çekiminde Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor’un rakipleri belli oldu. Kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen organizasyonda, 36 takımın yer aldığı TFF 2. Lig'de kırmızı ve beyaz grup olarak ikiye ayrılan ekiplerin maç takvimi ve derbi tarihlerinin belirlenmesine de başlandı.

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor’un Kırmızı Grup Rakipleri:

68 Aksaray Belediyespor

Adanaspor A.Ş.

Aliağa Futbol A.Ş.

Ankara Demirspor

Arnavutköy Belediye Futbol Kulübü

Belediye Derince Spor

Bursaspor

Fethiyespor

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1461 Trabzon FK

Kırklarelispor

Mardin 1969 Spor

Menemen FK

Muş Spor Kulübü

Soma Spor

Yeni Malatyaspor

Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.

Yeni sezon öncesi teknik heyet ve futbolcuların yoğun hazırlık sürecine girmesi beklenirken, fikstür çekimi sonrası taraftarlar da merakla ilk hafta karşılaşmalarını ve derbi tarihlerini araştırmaya başladı.