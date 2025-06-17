Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor Kırmızı Grup'ta Yer Aldı
Kura çekiminde Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor’un rakipleri belli oldu. Kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen organizasyonda, 36 takımın yer aldığı TFF 2. Lig'de kırmızı ve beyaz grup olarak ikiye ayrılan ekiplerin maç takvimi ve derbi tarihlerinin belirlenmesine de başlandı.
Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor’un Kırmızı Grup Rakipleri:
-
68 Aksaray Belediyespor
-
Adanaspor A.Ş.
-
Aliağa Futbol A.Ş.
-
Ankara Demirspor
-
Arnavutköy Belediye Futbol Kulübü
-
Belediye Derince Spor
-
Bursaspor
-
Fethiyespor
-
Isparta 32 Spor Kulübü
-
1461 Trabzon FK
-
Kırklarelispor
-
Mardin 1969 Spor
-
Menemen FK
-
Muş Spor Kulübü
-
Soma Spor
-
Yeni Malatyaspor
-
Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.
Yeni sezon öncesi teknik heyet ve futbolcuların yoğun hazırlık sürecine girmesi beklenirken, fikstür çekimi sonrası taraftarlar da merakla ilk hafta karşılaşmalarını ve derbi tarihlerini araştırmaya başladı.