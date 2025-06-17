Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor Kırmızı Grup'ta Yer Aldı

Kura çekiminde Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor’un rakipleri belli oldu. Kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen organizasyonda, 36 takımın yer aldığı TFF 2. Lig'de kırmızı ve beyaz grup olarak ikiye ayrılan ekiplerin maç takvimi ve derbi tarihlerinin belirlenmesine de başlandı.

Tff 2 Lig Play Off Tarihleri Belli Oldu Duyurdu 685135E0Cf72D

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor’un Kırmızı Grup Rakipleri:

Yeni sezon öncesi teknik heyet ve futbolcuların yoğun hazırlık sürecine girmesi beklenirken, fikstür çekimi sonrası taraftarlar da merakla ilk hafta karşılaşmalarını ve derbi tarihlerini araştırmaya başladı.