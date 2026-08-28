Antalya'nın Alanya ilçesinde İsveç uyruklu turist konakladığı otel odasında ölü bulundu.

Şekerhane Mahallesi'nde tatil yapan İsveç uyruklu Gerd Jeanette Marita Ravantti'nin (47) uzun süre dışarı çıkmaması üzerine otel personeli odasına girdi.

Ravantti'nin hareketsiz yattığını gören personel, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

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Otele gelen sağlık ekipleri, İsveçli turistin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Turistin cenazesi, otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: AA