Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'i makamında ziyaret eden Koç, burada Şeref Defteri'ni imzaladı.

Ali Koç ve beraberindekiler, daha sonra Dulkadiroğlu ilçesindeki Umut Kent Konteyner Kenti'ni ve buradaki Fenerbahçe Mahallesi'ni ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Konteyner kentteki çocuklar ve depremzedelerle yakından ilgilenen Koç, öğrencilere eşofman takımı ve ihtiyaç sahibi aileler için hazırlanan ramazan kolisi dağıtımına katıldı.

Fenerbahçe Mahallesi'ndeki bazı aileleri de ziyaret eden Koç, daha sonra Dulkadiroğlu Kaymakamı Fatih Çelikkaya, Kahramanmaraş Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Ahmet Gaffar Akarca ve Fenerbahçe Kulübü yönetim kurulu üyeleriyle konteyner kentteki spor okullarının açılışını gerçekleştirdi.

Günün sonunda ise kentteki bir sinema salonunda depremzede öğrenci ve vatandaşlar ile Fenerbahçeli taraftarlar "Zaferin Rengi" filmini izledi.

Organizasyona yoğun ilgi gösteren Fenerbahçeliler, filmi alkışladı.



Film hakkında konuşan Koç, "Ben bu filmle ilgili sadece şunu söyleyeceğim. Bu filmi seyrettikten sonra hem bu milletin bir evladı olmaktan, bu millete hizmet etmekten hem de Fenerbahçe taraftarı olmaktan olağan üstü gurur duyacaksınız. İftihar edeceksiniz, şeref duyacaksınız." diye konuştu.

Filmin yönetmeni Abdullah Oğuz ise konteyner kentte kalan çocukları ziyaret ettiklerini ve hepsinin umut ve hayat dolu olduğunu söyledi.

Oyuncu Kubilay Aka, Film gösterimine katılan katılımcılara teşekkür etti.

Oyuncu Gülper Özdemir de Fenerbahçeli olarak böyle bir filmde yer almaktan onur ve gurur duyduğunu belirtti.