Sosyal Medyadaki Görüntüler Harekete Geçirdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine harekete geçti.

Görüntülerde, bir otomobil sürücüsünün belediyeye ait ambulanstaki sağlık görevlileriyle tartıştığı ve olayın büyüdüğü anlar yer aldı.

Olay Büyükçekmece’de Yaşandı

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi Mimaroba Mahallesi Ülge Sokak’ta meydana gelen olayda, sürücünün aracından inerek ambulans ekibine yönelik küfür ve hakaretlerde bulunduğu tespit edildi.

Yapılan incelemelerde sürücünün kimliğinin F.A. olduğu belirlendi.

180 Bin TL Ceza Kesildi

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında:

180 bin TL idari para cezası

Ehliyetine 60 gün el koyma

Aracın 60 gün trafikten men edilmesi

yaptırımları uygulandı.

Ceza, “trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek ve araçtan inmek” maddesi kapsamında verildi.

Trafikte Saldırgan Davranışlara Geçit Yok

Yetkililer, özellikle acil müdahale araçlarına karşı yapılan bu tür davranışların hem hukuki hem de vicdani açıdan ciddi sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

Ambulansların trafikte öncelikli geçiş hakkına sahip olduğu hatırlatılırken, benzer ihlallere karşı denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi.

Sağlık Ekiplerine Saygı Vurgusu

Uzmanlar, ambulans ekiplerinin zamanla yarıştığını ve bu tür olayların hayati riskler oluşturduğunu belirtiyor.

Trafikte yaşanan bu tür ihlallerin sadece ceza ile değil, toplumsal bilinçle de önlenmesi gerektiği ifade ediliyor.