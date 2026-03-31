Programda teşkilatlanma süreci ve 2028 seçimlerine yönelik yol haritası paylaşılırken, parti yönetimi de önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kurucu lider Muhsin Yazıcıoğlu’nun çizdiği yol doğrultusunda şehirde yeniden yapılanma sürecine girildiği vurgulandı. Yoğun katılımın olduğu toplantıya parti yöneticileri, basın temsilcileri ve davetliler ilgi gösterdi.

Programda söz alan BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, Kahramanmaraş’ta bulunmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, yeni il başkanının tanıtımı için bir araya geldiklerini ifade etti.

Göreve yeni atanan İl Başkanı Muhammet Günkut ise konuşmasında katılımcılara teşekkür etti. Kahramanmaraş’taki samimi atmosferden etkilendiğini dile getiren Günkut, siyasete ilk adımını attığını belirterek, “Spor camiasından geliyorum ancak bu sorumluluğun bilinciyle elimden gelenin en iyisini yapacağım” dedi.