Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, tarım alanlarında büyük hasara yol açtı. Gece boyunca aralıksız devam eden yağış sonrası derelerin taşmasıyla çok sayıda ekili alan sular altında kaldı.

Sel felaketinden en fazla Akçakoyunlu, Darıovası ve Yeşilova mahallelerindeki tarım arazileri etkilendi. Taşkın sularının kısa sürede tarlalara ulaşmasıyla yüzlerce dönüm ekili alan zarar gördü. Özellikle üreticilerin büyük emekle yetiştirdiği ürünlerin sel sularına kapılması, bölgede üzüntüye neden oldu.

Vatandaşlar, yağışın beklenenden çok daha şiddetli olduğunu belirterek su seviyesinin kısa sürede yükseldiğini ifade etti. Bazı çiftçiler, hasarın büyük olduğunu ve sezon boyunca verdikleri emeğin bir gecede yok olduğunu dile getirdi.

Sel sadece tarım arazileriyle sınırlı kalmadı. Bazı mahalle yollarında çökmeler meydana gelirken, ulaşımda da ciddi aksamalar yaşandı. Sel sularının taşıdığı taş ve çamur nedeniyle bağlantı yolları zarar görürken, ekipler bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Andırın Belediyesi ekipleri ile ilgili kurumların iş makineleriyle sahada çalışmalarını sürdürdüğü, hem yol açma hem de su tahliye çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Tarım arazilerindeki hasarın boyutunun yapılacak detaylı incelemenin ardından netlik kazanması bekleniyor.