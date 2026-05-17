Özel Beyza Koleji Boğaziçi Kampüsü’nde düzenlenen etkinlikte dijital çağda çocuk yetiştirmenin zorlukları masaya yatırıldı. Yazar Salih Uyan tarafından gerçekleştirilen “Dijital Dünyada Ebeveyn Olmak” konulu söyleşi, veliler, öğretmenler ve öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Programda, dijital dünyanın çocuklar üzerindeki etkileri, teknoloji kullanımında denge kurulması ve ailelerin bu süreçte üstlenmesi gereken roller hakkında önemli değerlendirmelerde bulunuldu. Katılımcılar, dijital çağın çocukların sosyal gelişimi üzerindeki etkileri konusunda bilgilendirildi.

Özel Beyza Eğitim Kurumları Kurucu Genel Müdürü Cevdet Kabakçı, eğitim kurumları olarak yalnızca öğrencilerin akademik gelişimine değil, ailelerin bilinçlendirilmesine de önem verdiklerini belirtti. Kabakçı, öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimlerin yanı sıra velilere yönelik seminer ve konferansları da düzenli olarak gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kabakçı açıklamasında, şu ifadeler yer verdi: “Velilerimizin aydınlanabilmesi için bu tür seminer ve konferansları her zaman düzenliyoruz. Günümüzde yapay zekâ ile hızlanan dijital dünya, kontrol edilemediğinde öğrencilerimizi yalnızlaştırabiliyor. Bunun önüne geçebilmek için velilerimizin bilinçlendirilmesi, öğretmenlerimizin bilgilendirilmesi ve öğrencilerimizin doğru şekilde yönlendirilmesi gerekiyor”

Söyleşide, dijital dünyanın bilinçli ve kontrollü kullanımının çocukların hem akademik hem de sosyal gelişimi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Etkinlik sonunda katılımcılar, dijital ebeveynlik konusunda farkındalık kazandıklarını belirtti.