Bu yıl Anneler Günü’nü unutulmaz kılmak isteyenler için Hasırcıoğlu AVM, çeşitli ürünlerde özel indirimler ve kampanyalar sunuyor. Ziyaretçiler, annelerine hediye alırken hem kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla satın alma fırsatını yakalıyorlar hem de sevdiklerine özel jestler yapmanın mutluluğunu yaşıyorlar.

Aynı zamanda kurban bayramına kısa bir süre kalırken Hasırcıoğlu AVM derin dondurucularda çok özel fiyatlarla Kahramanmaraş halkını bekliyor.

Burada Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Hasırcıoğlu AVM yönetim kurulu başkanı Mehmet Hasırcı tüm annelerin bu özel gününü kutlayarak annelerine hediye almak isteyen tüm Kahramanmaraş halkını da şubelerine davet etti.

