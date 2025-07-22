Olay, Manavgat Doğu Garajı'ndaki dolmuş durağında meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aynı hatta çalışan Mustafa G., geldiği durakta dolmuş şoförü Sami S.'ye bıçakla saldırdı. Saldırganın, daha önce hakkında yapılan bir şikayet nedeniyle dolmuş hattından çıkarıldığı ve bu şikayeti Sami S.’nin yaptığını düşündüğü için saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Şoför ağır yaralandı, saldırgan yakalandı

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Sami S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saldırgan Mustafa G., kısa sürede polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.