Antalya'da kargo aracılığıyla getirildiği belirlenen 7 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, çalışma kapsamında M.Z.Ç'nin diğer illerden temin ettiği uyuşturucuyu televizyon ünitesine gizleyerek kargo aracılığıyla kente getireceği ve satışını yapacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Zanlının aracında yapılan aramada, zulalanmış 12 paket halinde toplam 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçlamasıyla tutuklandı.