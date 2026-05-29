Antalya'nın Kumluca ilçesinde arkadaşlarıyla denize giren genç boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Mavikent Mahallesi Korsan koyu mevkisinde arkadaşlarıyla denize giren 24 yaşındaki Celal A'nın suda çırpındığını gören arkadaşları yetkililerden yardım istedi.
Sağlık ekibince müdahale edilen genç kurtarılamadı.
Celal A'nın, Şanlıurfa'dan geldiği ve denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.
Kaynak: AA