Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

İslahiye ilçesi Fevzipaşa-Göltepe Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada, M.Ç. idaresindeki 27 ANY 770 plakalı otomobil ile K.K. yönetimindeki 27 ADF 746 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücülerle otomobilde yolcu olarak bulunan E.Ç. ile çocuklar S.Ç, A.Ç. ve M.E.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.