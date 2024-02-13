Arçelik Sarıkaya Ticaret, müşterilerine kaliteyi uygun fiyatlarla sunmaya devam ediyor.

14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde özel kampanyalar düzenleyen Sarıkaya Ticaret, airfryer'lar da %50'ye varan indirim fırsatının yanı sıra Resital serilerinde dörtlü alımlar olmak üzere daha birçok üründe de fırsatlar sunuyor.

Bu özel fırsatlar ile sevdiklerine unutulmaz bir Sevgililer Günü hediyesi almak isteyen müşterilerini mağazalarına bekleyen Sarıkaya ticaret, ayrıca birçok üründe de çok özel kampanyalar hazırlayarak ihtiyaçlarını erteleyen vatandaşlara uygun ödeme koşulları sunuyor.