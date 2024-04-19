Kahramanmaraş'ta, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve KMTSO'nun iş birliğiyle, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci'nin himayelerinde "Arkeoloji Konferansları Serisi" nin ilk oturumu düzenlendi.

Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesinde Gerçekleştirilen Program Şehrin Kültürel Zenginliğini Ve Tarihî Mirasını Daha Geniş Kitlelere Tanıtmayı Amaçlarken, Arkeoloji Alanında Uzman Kişileri Ve Meraklılarını Bir Araya Getirdi.

Kahramanmaraş Ve Bölgenin Geçmişine Işık Tutan Konuların Ele Alındığı Konferanslar Dizisi, Şehrin Tarihî Ve Arkeolojik Önemini Vurgulamak Adına Büyük Bir Fırsat Sunuyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel Basın Mensuplarına Yaptığı Açıklamada Arkeolojik Çalışmaları Önemsediklerini Ve Bu Noktada Şehrin Kültürüne Işık Tutacak Çalışmalara Ev Sahipliği Yapacaklarını Sözlerine Ekledi.

Program, katılımcılara bölgenin köklü geçmişine dair derinlemesine bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor.

Bu değerli etkinlik, Kahramanmaraş'ın kültürel dokusunu koruma ve gelecek nesillere aktarma misyonunu da destekliyor.