Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer Başkanlığında, Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası'nın Ev Sahipliğinde Turizm İstişare Toplantısı Düzenlendi.

Toplantıya Kültür Ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, Doğaka İl Koordinatörü Yusuf Köleli, Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz Ve Turizm Sektörü Temsilcileri Katıldı.

Burada Bir Konuşma Yapan Vali Ünlüer Şehrin Turizmini Daha İleri Bir Noktaya Taşımak İçin Tüm Paydaşlarla Özveri İçerisinde Çalışacaklarını Söyledi.

Program Sonrası Açıklamalarda Bulunan Kmtso Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu Kahramanmaraş'ın Turizmde Hak Ettiği Yeri Alabilmesi İçin Hep Birlikte Çalışmaya Devam Edeceğiz Dedi.

Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz İse Kahramanmaraş'ın Turizm Potansiyelinin Oldukça Yüksek Olduğunu Söyleyerek Bu Potansiyeli Harekete Geçirecek Projeler Ve Çalışmaların Önemine Vurgu Yaptı.

Toplantıda Kahramanmaraş'ın Turizm Potansiyeli, Geliştirilmesi Gereken Alanlar Ve Yapılması Planlanan Projeler Ele Alındı. Bu Tür Toplantılar, İlin Turizm Alanındaki Potansiyelini Artırmak Ve Sektörde İş Birliği Sağlamak Adına Önemli Bir Platform Sağlıyor.