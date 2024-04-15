ASLIHAN BİZİ YEMEĞE GETİRDİ

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, Aslıhan Doğan Turan, eşi Arda Turan’ın 2,1 milyon Euro’ya (yaklaşık 70 milyon lira) aldığı Rolls-Royce Cullinan marka lüks otomobiliyle önceki gün Bebek’te görüntülendi.

Turan ile beraberindeki Selin İmer-Mustafa Ceceli çifti, araçtan inip bir restorana girdi. Yemek öncesi muhabirlerin bayramını kutlayan Mustafa Ceceli, “Aslıhan bizi bayram yemeğine getirdi” dedi.

EŞİMİ ÇOK TAKDİR EDİYORUM

Mustafa Ceceli, şapka takmasının nedenini “Saç ektirdim. Uzun zamandır planlıyordum, nasip bu seneyeymiş” diyerek açıkladı.

Aslıhan Doğan Turan da Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor’un Süper Lig’e çıkmasıyla ilgili mutluluğunu dile getirdi:

“Çok takdir ediyorum eşimi. Mustafa da bir şampiyonluk şarkısı hazırlayarak Arda’ya sürpriz yaptı.”

İLK TESTİ ASLIHAN YAPIYOR

Yeni şarkılar hazırladığını söyleyen Mustafa Ceceli “Şarkılarımın ilk testini Aslıhan yapıyor, ilk o dinliyor” dedi.

Aslıhan Doğan Turan da “Hem aile dostu hem de komşu olduk, şarkılarını ilk ben dinliyorum. Çok şanslıyım” diye konuştu.