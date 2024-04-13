Bikinili pozlarını peş peşe sosyal medya hesabından paylaşan ünlü popçu, havluya sarınıpmakyajsız halini de paylaştı.Hadise’nin pozlarına binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

Ünlü şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile geçtiğimiz yıl Çırağan Sarayı’nda dünyaevine girmişti. Ünlü çiftin evliliği sadece 5 ay sürdü.Şarkıcı, boşanmanının ardından çıkan barışama haberlerini de "Bizde bir kitap iki kere okunmaz" diyerek yalanlamıştı.

DENİZ SEZONUNU AÇTI

Son zamanlarda adı aşk iddialarına karışan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanıyor. Son olarak bikinili pozlarıyla gündeme gelen şarkıcı, deniz sezonunu açtı.