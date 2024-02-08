Geçtiğimiz yılın 6 Şubatında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 53 bin 537 vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan depremlerin üzerinden tam bir yıl geçti.

Asrın Felaketi Olarak Adlandırılan Afetin birinci yıl dönümünde, depremden en çok etkilenen bölgelerde yaşayanlar, bir yandan hayatını kaybeden yakınlarının yasını tutmaya devam ederken Diğer Taraftan da Normal Hayata Dönmeye Çalışıyor.

Kahramanmaraş’ın Cadde Ve Sokaklarını Dolaşarak Vatandaşlara Depremin Yıldönümünde Ne Yaptıklarını Sorduk, İşte Aldığımız Cevaplar.