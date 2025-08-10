Kahramanmaraş’ın Kılavuzlu mevkiinde arazide yaralanan bir vatandaş, itfaiye ekiplerinin karadan ve sudan yürüttüğü başarılı operasyonla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, arazide yürüyüş yaptığı sırada düşerek ayağını kıran vatandaş, bulunduğu bölgeden kendi imkânlarıyla çıkamayınca yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, zorlu arazi koşullarına rağmen hem karadan hem de sudan müdahale ederek yaralıya ulaştı.

Titiz bir çalışmayla bulunduğu noktadan güvenli şekilde çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, zorlu arazilerde yapılan yürüyüşlerde dikkatli olunması ve olası kazalara karşı gerekli önlemlerin alınması konusunda uyarıda bulundu.