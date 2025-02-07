AYDIN (AA) - Aydın Beşiktaşlılar Derneği, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay'daki çocuklara kıyafet ve oyuncak gönderdi.

Efeler İlçesindeki dernek binasında bir araya gelen Beşiktaş taraftarları, paketledikleri kıyafet ve oyuncakları araca yükledi.

Dernek başkanı Ahmet Raşit Bilgen, sosyal sorumluluk projeleriyle farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını, depremden etkilenen 235 çocuğun ihtiyaçlarını temin ettiklerini ve paketlerin yarın Hatay'da teslim edileceğini söyledi.



Çocukların yüzlerini güldürmek istediklerini ifade eden Bilgen, "Bizim gibi derneklerinin renk fark etmeksizin bu tip sosyal sorumluluk projelerini desteklemeleri gerekiyor." diye konuştu.