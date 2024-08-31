İstanbul’da Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne gece saatlerinde ateş açıldı. Açılan ateşte o sırada dışarıda bulunan bir hastane polisi, hastane jandarması ve güvenlik görevlisi ile 2 hasta yakını yaralandı.

Bahçelievler Devlet Hastanesi acil servis önünde kimliği henüz bilinmeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Olay saat 02.30 sıralarında gerçekleşti.

Açılan ateşte, biri polis, biri jandarma, biri güvenlik görevlisi olmak üzere 5 kişi yaralandı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.