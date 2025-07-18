Otomobil Bahçeye Daldı

Olay, Cengizhan Mahallesi 846. Cadde üzerinde meydana geldi. D.Ç. (56) yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bina önünde oturan H.İ.B’ye (50) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil, binanın bahçesine savruldu.

2 Kişi Yaralandı

Kazada sürücü D.Ç. ile H.İ.B. yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiye Bahçedeki Aracı Çıkardı

Kaza sonrası itfaiye ekipleri, otomobili bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.