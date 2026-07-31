Bakan Kurum burada yaptığı açıklamalarda, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye'nin yanında olan Fas halkına teşekkür etti.

Türkiye olarak Fas'ı, Afrika, Akdeniz ve İslam dünyasının önemli bir ülkesi, parçası ve bölgesel ortağı olarak gördüklerini anlatan Kurum, ikili ilişkileri her alanda daha da ileriye taşımanın gayretiyle çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. İki ülke arasındaki güçlü tarihsel ve kültürel bağların, işbirliğinin temellerini oluşturduğunu ifade eden Kurum, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye'nin yanında olan Fas halkına teşekkür etti.