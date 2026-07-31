64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, Sivas'ta yapımı gerçekleştirilecek Siyer-i Nebi Külliyesi'nin temel atma törenine katıldı.

Şeyhşamil Mahallesi'nde inşa edilecek külliye için düzenlenen programa, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği ile çok sayıda davetli katıldı.

Törende yer alan AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal da protokol üyeleriyle birlikte temel atma programına iştirak etti. Konuşmaların ardından gerçekleştirilen törende, inşaat harcına Kudüs, Mekke, Medine, Semerkand, Buhara, Doğu Türkistan ve İslam coğrafyasının farklı bölgelerinden getirilen topraklar protokol üyeleri tarafından bırakıldı.

Duaların edilmesi ve butona basılmasıyla birlikte Siyer-i Nebi Külliyesi'nin yapım çalışmaları resmen başladı.

Programın ardından Mahir Ünal, törene katılan davetlilerle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Siyer-i Nebi Külliyesi'nin, Hazreti Muhammed'in hayatı ve örnekliğinin daha geniş kitlelere aktarılmasına katkı sunacak önemli bir ilim ve araştırma merkezi olması hedefleniyor.