İletişim Başkanlığı, Türkiye genelinde son günlerde art arda yaşanan orman yangınlarıyla ilgili kapsamlı bir bilgilendirme yayımladı. Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) koordinasyonunda yürütülen mücadelenin aralıksız sürdüğü vurgulandı.

Şiddetli rüzgarların etkili olduğu 29 Temmuz'dan bu yana 133'ü orman dışı olmak üzere toplam 206 yangına müdahale edildiği kaydedildi. Son olarak Muğla'nın Fethiye ilçesindeki yangın dahil olmak üzere bu yangınların 202'sinin tamamen kontrol altına alındığı açıklandı.

Dev Hava ve Kara Gücü Sahada Teyakkuzda

Yangınlarla mücadele kapsamında sahada görev yapan devasa personel ve araç kapasitesine dikkat çekilen açıklamada, OGM'nin gücü şu rakamlarla paylaşıldı:

28 uçak ve 119 helikopter ,

14 İHA ,

1.953 arazöz ve 2.766 ilk müdahale aracı ,

878 iş makinesi ile görev yapılıyor.

Ekiplerin 1.600'ü aşkın noktada 7 gün 24 saat esasına göre tam teyakkuz halinde olduğu belirtildi.

4 Noktada Mücadele Sürüyor

Mevcutta devam eden 4 yangındaki son duruma ilişkin detaylar ise şu şekilde sıralandı:

Balıkesir/Gömeç, Antalya/Alanya ve Mersin/Gülnar-Aydıncık yangınları büyük ölçüde kontrol altında olup, tamamen söndürmek için ekiplerin yoğun çalışmaları devam ediyor. Araç Muayene Hizmetlerinde 20 Yıllık Yeni Dönemin Sözleşmeleri İmzalandı İçeriği Görüntüle

Aydın/Çine’de ise dün öğleden sonra başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılarak müdahaleyi zorlaştırdı. Ekipler burada yangını bir an evvel kontrol altına alabilmek için oldukça çetin bir mücadele veriyor.

10 İl İçin Kritik Yangın Uyarısı

İletişim Başkanlığı, beklenen yüksek hava sıcaklığı ve rüzgar hızı nedeniyle risk altındaki 10 il için özel bir uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada; Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana illerinde yaşayan vatandaşların ve ilgililerin olası orman yangınlarına karşı azami ölçüde dikkatli ve tedbirli olması istendi.