Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan güncel hava tahmin haritasına göre, Türkiye'nin batı kesimlerinde hava koşulları sertleşiyor. Rüzgarın hızını artırması beklenirken, Marmara'nın tamamı ve kıyı Ege’yi kapsayan geniş bir alan için "sarı" kodlu uyarı yayımlandı.

Fırtınadan Etkilenmesi Beklenen 11 İl

MGM'nin güncel uyarı haritasında sarı renkle işaretlenen ve şiddetli poyraz fırtınasının etkili olması beklenen iller şunlar:

Balıkesir

Bursa

Çanakkale

Edirne

İstanbul

İzmir Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten 12. Yargı Paketi Açıklaması: "Adaletin Yüzyılı İçin Reformlar Sürüyor" İçeriği Görüntüle

Kırklareli

Kocaeli

Tekirdağ

Yalova

Yetkililer, olası çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.