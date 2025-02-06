ADIYAMAN (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugün Adıyaman'ımızın, Malatya'mızın, Hatay'ımızın, Kahramanmaraş'ımızın, tüm şehirlerimizin yeniden ayağa kalktığını gördükçe, tüm gücünü milleti için seferber eden devletimizle gurur duyuyoruz." dedi.



Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"nda yaptığı konuşmada, depremde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde depremin ilk anından itibaren şehirleri yeniden ayağa kaldırmak için seferber olduklarını ifade eden Kurum, "Depremin ikinci günüydü, telefonum çaldı, Cumhurbaşkanı'mız arıyordu. Bana ömür boyu unutamayacağım şu sözü söylemişti; 'Murat hazır ol, bu yuvaları yeniden biz yapacağız, bu şehirleri yeniden biz ayağa kaldıracağız, bu milleti yeniden biz mutlu edeceğiz, hazır ol' dedi. Bu şerefli vazifeyi aldık ve ekibimizle çok çalıştık. Bugün Adıyaman'ımızın, Malatya'mızın, Hatay'ımızın, Kahramanmaraş'ımızın, tüm şehirlerimizin yeniden ayağa kalktığını gördükçe, tüm gücünü milleti için seferber eden devletimizle gurur duyuyoruz. Bu mübarek yolda Cumhurbaşkanı'mızın yanında yürümekten onur duyuyoruz." diye konuştu.

Bugünün anlamını ifade etmek için yeniden ayağa kalkışı simgeleyen "Anadolu Karanfili"nin seçildiğini aktaran Kurum, bugün 11 ilden, 11 aileye yeni yuvalarının anahtarlarını teslim edeceklerini belirtti.

- "Bir an bile, bu enkazı nasıl kaldıracağız şüphesine düşmedik"

Bakan Kurum, 6 Şubat'ın, Türk tarihinin en uzun ve en soğuk gecesi olduğunu, o gün bütün Anadolu'nun adeta baştan başa buz tuttuğunu söyledi.

Millet olarak bu afete muhteşem bir dayanışmayla cevap verdiklerini vurgulayan Kurum, "İnanın, tek bir an bile, 'Bu enkazı nasıl kaldıracağız, bu hayatları nasıl normale çevireceğiz' şüphesine düşmedik." dedi.

Yüz binlerce yeni yuva, yepyeni uydu kentler ve şehirler kurduklarını belirten Kurum, teslim edilen konut sayısının ocakta 201 bine ulaştığını anımsattı.

"Ama biz dertliyiz. Bizim için çalışmanın sonu yoktur, bizim için başarmanın sınırı yoktur" diyen Kurum, 453 bin konutu süratle yapacaklarını, evine gitmeyen tek bir kişiyi bırakmayacaklarını söyledi.

Ticaretin, istihdamın, sanayinin eskisinden daha güçlü olması için düzenlenmemiş meydan, yenilenmemiş kent merkezi bırakmayacaklarını anlatan Kurum, 11 ildeki nüfusun neredeyse beşte birinin artık yeni bir yuvada yaşamasına, esnafın dörtte birinin yeni bir dükkanda iş yapmasına vesile olacaklarını dile getirdi.

- "Bir gün Adıyaman'da yeniden buluşacağız"

Bakan Kurum, bu eserlerin mimarının, bu büyük mücadelenin rehberinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şimdi, kendisinin huzurunda sizlere söz veriyoruz. Bizi okutan, büyüten ve hizmetkar eden annelerin vefalı evlatları olmaya devam edeceğiz. Gecemizi üstümüze örtmeyeceğiz. Gündüzü rahat geçirmeyeceğiz, 7 günü az göreceğiz, 24 saati dar göreceğiz ve her iş nihayete erdiğinde buluşma yerimiz büyük ve güçlü Türkiye, buluşma noktamız yeniden doğan Adıyaman olacak. Bir gün Adıyaman'da yeniden buluşacağız, Hatay'da, Malatya'da, Kilis'te, Urfa'da, Diyarbakır'da yeniden sarılacağız. Maraş'ta, Adana'da, Osmaniye'de, Antep'te yeniden kucaklaşacağız. 182 bin işçi, emekçi, mimar ve mühendis kardeşimiz adına o güzel sabah için durmadan, dinlenmeden çalışacağımıza sizlerin huzurunda söz veriyorum."