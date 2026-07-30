Bakan Tekin, eğitim öğretim sisteminin analiz edilerek önemli çalışmalar yapıldığını ifade etti. 2024-2025 eğitim öğretim yılında kademeli olarak uygulanmasına başlanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne de değinen Tekin önemli mesajlar verdi.

Milli Eğitim Bakanlığının son yıllarda eğitimde hayata geçirdiği yeni müfredat, dijitalleşme adımları ve uluslararası öğrenci başarı araştırmalarındaki yükseliş, uluslararası kuruluşların raporlarına yansırken eğitim çevrelerinin de dikkatini çekiyor.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki yeni müfredat, dijitalleşme alanında atılan adımlar ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından yapılan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) ile Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) gibi uluslararası araştırmalarla ortaya çıkan Türkiye'nin yükselen grafiği, uluslararası arenada dikkati çeken başlıklar arasında bulunuyor.

MEB tarafından 10 yıllık uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkan ve 2024-2025 eğitim öğretim yılında kademeli olarak uygulanmasına başlanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, bilgi aktarımının yanı sıra beceri temelli öğrenmeyi, değerler eğitimini ve öğrencilerin bütüncül gelişimini merkeze alıyor.

Çeşitli uluslararası toplantılarda ve ülkeler arası diplomatik temaslarda, Türkiye'nin yeni müfredat yaklaşımı OECD'ye üye ülkeler başta olmak üzere birçok ülke tarafından da takip ediliyor ve modelin beceri odaklı yapısının küresel eğitim eğilimleriyle uyumlu olduğu yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde geçen yıl kasım ayında düzenlenen G20 Eğitim Bakanları Toplantısı'nda MEB'in eğitim alanındaki atılımları ve öne çıkan uygulamaları, UNICEF tarafından dünyaya örnek olarak gösterildi. UNICEF Küresel Eğitim ve Ergen Gelişimi Direktörü Pia Britto, "değer ve beceri temelli" Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin, uluslararası alanda takdir edildiğini dile getirdi.

Öğretmenlerin yeni müfredata hazırlanması için yürütülen yüz yüze eğitimlerin, örnek uygulamalar olarak öne çıktığına dikkati çeken Britto, Türkiye'nin, sahip olduğu merkezi eğitim sistemiyle erken çocukluk eğitiminde ulusal standartları başarıyla uygulayan ülkeler arasında yer aldığını ifade etti.

Azerbaycan'dan bir haber ajansının yaptığı haberde de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin değer eğitimi, karakter gelişimi ve milli-manevi kimliğin akademik gelişimle birlikte ele alındığı, böylece Türkiye'nin sadece altyapıda değil kendi değerleriyle örtüşen eğitim modeliyle de kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirdiği aktarıldı.

