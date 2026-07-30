Kahramanmaraş'taki Okullara Personel Desteği Geliyor

Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarını sürdüren Milli Eğitim Bakanlığı'nın, okullardaki temizlik ve güvenlik hizmetlerini güçlendirmek amacıyla Türkiye genelinde 100 bin personel istihdam etmeye hazırlandığı belirtiliyor.

Planlamaya göre alımların 70 bini temizlik görevlisi, 30 bini ise güvenlik görevlisi olarak gerçekleştirilecek. Türkiye genelindeki uygulamadan Kahramanmaraş'ın da faydalanması ve il genelindeki ihtiyaç bulunan okullara personel görevlendirilmesi bekleniyor.

Kahramanmaraş'ın İlçelerine Kontenjan Ayrılması Bekleniyor

Alımların 81 ili kapsaması nedeniyle Kahramanmaraş merkez ve ilçelerindeki eğitim kurumlarının da personel desteği alması öngörülüyor.

İhtiyaç durumuna göre;

Onikişubat

Dulkadiroğlu

Elbistan

Afşin

Göksun

Türkoğlu

Pazarcık

Andırın

Çağlayancerit

Ekinözü

Nurhak

ilçelerindeki okullara temizlik ve güvenlik personeli görevlendirilmesi bekleniyor.

Ancak Kahramanmaraş'a ayrılacak kesin kontenjan sayısı, yayımlanacak resmî ilanla netlik kazanacak.

70 Bin Temizlik Personeli Görev Yapacak

Planlamaya göre en büyük istihdam temizlik hizmetlerinde olacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in daha önce yaptığı açıklamalarda da okullardaki temizlik hizmetlerinin daha kalıcı bir sisteme kavuşturulmasının hedeflendiği belirtilmişti.

Yeni model kapsamında geçici uygulamalar yerine daha sürdürülebilir bir istihdam sistemi oluşturulması amaçlanıyor.

30 Bin Güvenlik Görevlisi Alınacak

Projeyle birlikte okul güvenliğinin artırılması amacıyla 30 bin güvenlik görevlisinin de istihdam edilmesi planlanıyor.

Görevlendirmeler yapılırken;

Okulun öğrenci sayısı,

Bölgenin ihtiyaç durumu,

Güvenlik riski

gibi kriterlerin dikkate alınması bekleniyor.

Güvenlik görevlileri için geçerli Özel Güvenlik Kimlik Kartı şartının aranacağı ifade edilirken, diğer başvuru koşulları resmî ilanla duyurulacak.

KPSS Şartı Beklenmiyor

Edinilen bilgilere göre personel alımlarında KPSS puanı istenmesi beklenmiyor.

Başvurularda adaylardan genel olarak şu şartların aranabileceği değerlendiriliyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

İŞKUR'a kayıtlı olmak

Görevi yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak

Başvurulan il veya ilçede ikamet etmek

Güvenlik görevlileri için geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak

Kesin başvuru şartları yayımlanacak kılavuzla açıklanacak.

Başvurular Ağustos Ayında Başlayabilir

Henüz resmî takvim açıklanmamış olsa da başvuruların Ağustos ayı içerisinde, yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce alınması bekleniyor.

Başvuruların İŞKUR e-Şube sistemi veya ilgili kurumların elektronik başvuru ekranları üzerinden yapılabileceği değerlendiriliyor.

Kahramanmaraş'ta başvuru yapmayı düşünen adayların;

Milli Eğitim Bakanlığı,

İŞKUR,

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü

tarafından yapılacak resmî duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

Resmî Kılavuz Henüz Yayımlanmadı

Kamuoyunda konuşulan 100 bin personel alımıyla ilgili henüz resmî başvuru kılavuzu yayımlanmadı.

Bu nedenle;

Başvuru tarihleri,

Kahramanmaraş kontenjanı,

Maaş bilgisi,

Çalışma süresi,

Yaş sınırı,

Mezuniyet şartları

gibi detaylar, yalnızca resmî ilan yayımlandıktan sonra kesinleşecek.

Uzmanlar ayrıca adayları, resmî olmayan internet sitelerinde yayımlanan yanıltıcı ilanlara ve kişisel bilgi talep eden dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.