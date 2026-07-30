MSB'den Irak ile Güvenlik İş Birliği Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Türkiye ile Irak arasındaki güvenlik ilişkilerine dair dikkat çeken değerlendirmeler yapıldı.

Bakanlık, Irak Başbakanı'nın Türkiye ziyareti kapsamında gerçekleştirilen temasların ve imzalanan anlaşmaların iki ülke ilişkileri açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, güvenlik alanındaki koordinasyonun kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

"Terörle Mücadelede Ortak Mekanizmalar İşliyor"

MSB açıklamasında, Türkiye ile Irak'ın özellikle sınır güvenliği ve terörle mücadele alanlarında yakın iş birliği içinde hareket ettiği ifade edildi.

Açıklamada şu değerlendirmeye yer verildi:

"Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam etmektedir. Ortak mekanizmalar işletilmekte, sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyon kararlılıkla sürdürülmektedir."

Bakanlık ayrıca, iki ülke arasında daha önce gerçekleştirilen görüşmelerde savunma sanayii, sınır güvenliği ve terörle mücadele konularında ortak çalışma kararı alındığını hatırlattı.

Irak Türkmenlerine Vurgu

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Irak arasındaki güçlü iş birliğinin yalnızca iki ülkenin güvenliğine değil, aynı zamanda Irak Türkmenlerinin güvenliği ve refahına da önemli katkı sağladığını belirtti.

Son dönemde ekonomi ve enerji alanındaki iş birliklerinin ön plana çıktığı ifade edilirken, güvenlik alanında oluşturulan ortak mekanizmaların da etkin şekilde çalışmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Eurofighter Sürecinde Yeni Aşama

Toplantıda Türk Hava Kuvvetleri'nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarik sürecine ilişkin de bilgi verildi.

MSB'nin açıklamasına göre, Ağustos 2026 içerisinde uçucu personelin Birleşik Krallık'a gönderilmesi ve uçuş eğitimlerinin kısa süre içinde başlaması planlanıyor.

İmzalanan anlaşma kapsamında ilerleyen yıllarda hem pilotların hem de bakım personelinin eğitim amacıyla Birleşik Krallık'a gönderilmeye devam edeceği bildirildi.

Hava Harp Okulu Öğrencisinin Ölümüyle İlgili Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin'in vefatına ilişkin yürütülen soruşturmanın büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.

Bakanlık, olayın hem idari hem de adli yönden detaylı şekilde incelendiğini belirterek, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporun ardından netleşeceğini ifade etti.

Ayrıca kamuoyunun yalnızca resmi açıklamalara itibar etmesi istenirken, sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış iddialara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.