Van Valiliği, Bitlis Valiliği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Van ve Bitlis Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlükleri ile Sıfır Atık Vakfı iş birliğiyle düzenlenen "Gelecek İçin Ortak Akıl Platformu-Van Gölü Havzası Sürdürülebilir Gelecek Çalıştayı" Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılımıyla tamamlandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Van Gölü Havzası Sürdürülebilir Gelecek Çalıştayı”nda konuştu.

Bakan Yumaklı 020'de başlatılan çalışmanın gözden geçirilerek 2050 hedefleri doğrultusunda yeni bir plan hazırlanmasına yönelik yürütülen çalışmaları takdire şayan bulduğunu söyledi.

Çalıştayda Van Gölü Havzası'nın dünü, bugünü ve geleceğinin ele alındığını belirten Yumaklı, bu tür çalışmaların genellikle su ve çevre odaklı değerlendirildiğini ancak bu çalıştayda Van Gölü'nün sahip olduğu doğal zenginliklerin korunması için bugüne kadar yapılanlar ve bundan sonra atılacak adımların da konuşulduğunu belirtti.

Bunun büyük bir memnuniyet vesilesi olduğunu dile getiren Yumaklı, şunları kaydetti:

"İspanya'da günlerdir devam eden bir orman yangını var. Hayatını kaybedenler oldu. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avustralya'da ve Kanada'da çok ciddi orman yangınları maalesef devam ediyor. Birkaç hafta önce de Uzak Doğu'da adeta hayatı yerle bir eden ciddi sel ve taşkınları gördük. Dünyanın bir tarafı orman yangınlarıyla mücadele ederken diğer tarafı sellerle ve taşkınlarla boğuşuyor. Dünya Meteoroloji Örgütü, haziran ayı başında bir rapor yayımlayarak bazı bölgelerde aşırı yağışların, bazı bölgelerde ise aşırı kuraklığın yaşanacağını ifade etmişti. Bunlar, iklim değişikliğinin artık hayatımızın bir parçası olduğunun en önemli kanıtlarıdır. Bunu her platformda söylüyoruz. İklim değişikliği konusu sadece bir akademik çalışmanın, köşe yazısının ya da entelektüel bir çalışmanın sonucu değildir. Hayatımızın tam da merkezinde yer alan önemli bir gerçektir. Tüm dünya buna göre önlemler alıyor. Elbette biz de değişen şartlara ve güncel duruma göre mutlaka tedbirlerimizi alıyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın su konusuna ilişkin dile getirdiği, "Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibarıyla hiçbir fark yoktur." sözlerine dikkati çeken Yumaklı, bu sözün yalnızca su yatırımlarını kapsamadığını, özünde hangi kaynak kullanılıyorsa onun korunması ile kullanılması arasındaki dengeye riayet edilmesi gerektiğini ifade ettiğini anlattı.

Bu minvalde özellikle suyun verimli kullanılması adına birçok çalışma yürüttüklerini ifade eden Yumaklı, şöyle konuştu:

"Ülkede son 24 yılda 11 binin üzerinde su ve sulama tesisi yatırımı yapıldı. Yaklaşık 3 trilyon lirayı aşan, 4 trilyon liraya yaklaşan bir rakamı görüyoruz. Tüm bunlar, denizlerimizdeki ve iç sularımızdaki su ürünlerini sadece ekonomik bir değer olarak görmediğimizi, aynı zamanda bunların sürdürülebilirliğini sağlama konusundaki irademizi de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ortaya koyduğumuzu göstermektedir. Su politikalarını oluştururken bunu yalnızca bir mühendislik çalışması olarak ele almıyoruz. Kültürel mirası, sosyolojik beklentileri ve sosyal bilimleri de göz önünde bulunduruyoruz. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde 2023'ten itibaren başlayan ve dünya kamuoyuna mal olan sıfır atık gibi su verimliliği seferberliğini de bu ülkenin evlatları olarak başlatmış durumdayız. Tüm bunların sonucunda hayat kaynağımız olan suyu ve akciğerlerimiz olan ormanları bize emanet olarak görüyor, onları geleceğe taşımak için sahip çıkıyoruz. Aslında işin özü ve esası da budur."

Van Gölü Havzası için konuşulan çalışmaların, halihazırda devam eden projeler de dikkate alınarak Türkiye'nin tamamında aynı anlayışla sürdürüleceğini kaydeden Yumaklı, "Van Gölü'nün Hazineleri" diye bir kavramın olduğunu ifade etti.

Van Gölü'nün hazinelerini konuşurken, bunların keşfedilmek için değil, korunmak için var olduğunu özellikle ifade etmek istediğini vurgulayan Yumaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu gölün hazinesi sadece sodalı suyunda değil. İnci kefalinin herkesi hayrete düşüren, dünyaya mal olmuş hayatı yeniden başlatan yolculuğudur. Ülkemizde kayıt altına alınan kuş türlerinin yarısı bu havzada. Belki bazılarınız bunları biliyor, ancak bunları tüm Türkiye kamuoyuna anlatmamız gerekiyor. Binlerce yıllık medeniyetlerin izinden bahsetmiyorum. Kıyılarında yaşayan insanların binlerce yıllık emeğinden, katkısından bahsetmiyorum. Bu havzanın taşıdığı eşsiz doğal dengeden bahsetmiyorum. Aslında bir bütünü konuşuyorum. Sahip olduğumuzun farkında olmamız ve korumamız gereken büyük bir hazineden bahsediyorum. İşte tam da bizim sorumluluğumuz bu hazineleri korumaktır. Van Gölü'nün geleceği, bu hazinenin farkında olup onu koruyarak gelecek nesillere, evlatlarımıza eksiksiz şekilde teslim edebilmemize bağlıdır. Korunması gereken ilk hazine, bu havzanın eşsiz doğal yapısıdır. Van Gölü dünyada benzeri çok az görülen bir ekosisteme sahip. İnci kefali bu gölün sadece endemik bir türü değildir. Aynı zamanda bu havzanın hafızasıdır, bereketidir ve yaşam döngüsünün en güçlü sembollerinden biridir."

Bakanlık olarak inci kefalini üretim planlamasına aldıklarını belirten Yumaklı, bu türün korunması gereken biyolojik çeşitliliğin önemli bir parçası olduğunu dile getirdi.

Van Gölü'nden geçimini sağlayan vatandaşlar için inci kefalinin önemli bir gelir kaynağı oluşturduğunu da anımsatan Yumaklı, "Üreme dönemlerinde gerçekleştirdiğimiz denetimlerle kaçak avcılığa müsaade etmiyoruz, hiçbir şekilde de müsaade etmeyeceğiz. Van Gölü'nün ikinci hazinesi biyolojik zenginliğidir. Bu havza sadece ülkemizin değil, dünyanın da korumak istediği önemli bir doğal miras alanıdır. Sulak alanları, yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan yaşam alanları, milli parkları ve tabiat varlıkları var. Adeta açık hava laboratuvarıdır. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz koruma çalışmalarıyla bu zenginliği güvence altına almaya gayret ediyoruz. Bu sadece kurumların ya da görevlendirilmiş kişi ve kuruluşların sorumluluğu değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur." diye konuştu.

Deveboynu Yarımadası'nı Van'ın dördüncü milli parkı olarak ülkeye kazandırmaya hazırlandıklarını dile getiren Yumaklı, "Şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Amacımız yalnızca yeni koruma alanları ilan etmek değil. Asıl hedefimiz korumayı kalkınmayla, turizmle, bilimle ve yerel hayatla güçlendirmektir. Bu yüzden iki günlük bu önemli çalıştayın çıktıları arasında en fazla üzerinde durmamız gereken hususun da bu olduğunu düşünüyorum." dedi.

Van Gölü'nün üçüncü hazinesinin su olduğunu belirten Yumaklı, suyun bu havzanın yalnızca doğal yaşam kaynağı olmadığını, aynı zamanda tarımın bereketi, şehrin geleceği, güvencesi ve üretimin sürdürülebilirliğinin temeli olduğunu ifade etti.

Van Gölü'nün suyunun sodalı olması nedeniyle tarımda kullanılmasının mümkün olmadığını söyleyen Yumaklı, şöyle devam etti:

"Burası çok önemli bir tarım havzasıdır. Bu nedenle barajlar, göletler ve sulama sistemleriyle, açık sulama sistemlerini kapalı sistemlere dönüştürerek bu döngüyü tamamlamış olacağız. Yaptığımız bilimsel çalışmalar bize Van Gölü Havzası'nın iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek bölgelerden biri olduğunu açıkça gösteriyor. İşte bu sebeple 2035'i, 2045'i, 2055'i ve 2071'i konuşmak lazım. Hedefimiz günü kurtarmak değil, geleceği planlamaktır. Bugünü konuşmuyoruz, geleceği planlamaya gayret ediyoruz. Dolayısıyla hazırlıklarına başladığımız Van Kapalı Havzası Master Planı da su kaynaklarının korunmasından yatırımların önceliklendirilmesine kadar önümüzdeki yılların yol haritasını oluşturacaktır. Burada sadece sorunlar konuşulmadı, ortak akıl üretildi, bilim ve tecrübe konuşuldu. Bu, ülkemiz açısından son derece memnuniyet verici bir husustur."