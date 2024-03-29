31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarına aralıksız devam eden Göksun Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun Aydın ve Cumhur İttifakı Teşkilatı, "Kutlu Yürüyüş" ve "Türkiye Yüzyılı Projeleri" tanıtım toplantısı düzenledi.

Göksun İlçe Terminalinden başlayan Kutlu Yürüyüşe katılarak adete insan seli oluşturan yaklaşık 1000 kişilik Cumhur İttifakı seçmeni, “Göksun burada, başkanının yanında” tezahüratları ve meşaleler eşliğinde Ayhan Taner Ekici Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Caddesinden devam ederek toplantının yapıldığı Göksun Kültür Merkezine kadar 2 kilometrelik güzergahta yürüyüş yaptılar.

Cumhur İttifakı Kutlu Yürüyüşüne, Göksun Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Hüseyin Coşkun Aydın, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, AK Parti Göksun İlçe Başkanı Mustafa Akgül, MHP Göksun İlçe Başkanı Emre Çiçek, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sibel Türkmen, MHP Göksun Kadın Kolları Başkanı Selma Koca, AK Parti Göksun Gençlik Kolları Başkanı Furkan Özdemir, MHP Göksun Ülkü Ocakları Başkanı Batuhan Kuş, Belediye Meclis Üyesi Adayları, teşkilat mensupları katıldı.

Başkan Aydın, yürüyüş güzergahındaki evlerin balkon ve pencereleri ile iş yerlerinden kendine destek veren hemşehrilerine el sallayarak ve Gönül Selamı ile karşılık verdi.