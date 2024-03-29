31 Mart’ta Gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Yerel Seçimleri Öncesi Şehrin Uç Beyleri Olarak Adlandırılan Mahalle Muhtar Adayları da Sahadaki Çalışmalarına Hız Kesmeden Devam Ediyor.

Pazar Günü Gerçekleştirilecek Olan Seçim Öncesi 2753 Seçmeni Olan Onikişubat İlçesine Bağlı Tekir Mahallesinde Adeta Demokrasi Şöleni Yaşandı.

Önceki Dönem Tekir Merkez Mahallesi Muhtarı Olan Ali Gözükara Tekir Mahallesinden Aday Olurken Mahalle Sakinleri Tarafından Tam Destek Alıyor.

Kahraman Şehrin Kırsal Mahalleleri Arasında En Çok Seçmene Sahip Olan Tekir Mahallesi Muhtar Adayı Ali Gözükara Birlik Ve Beraberlik Mesajları Verirken Tüm Mahalle Sakinlerinden Desteklerini İstedi.