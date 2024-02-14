Türkiye 31 Mart’ta Gerçekleştirilecek Olan Yerel Seçimler Odaklanmışken Seçim Günü İçin Geri Sayım Da Devam Ediyor.

Cumhur İttifakı Ak Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Olarak Açıklanan Hanifi Toptaş, Hemen Kolları Sıvayarak Dokunulmadık Yürek, Sıkılmadık El Bırakmamak İçin Onikişubat İlçesinde Saha Çalışmalarına Başladı.

Bu Kapsamda Kent Genelinde Faaliyet Gösteren STK Temsilcileriyle de Bir Araya Gelmeye Devam Eden Başkan Adayı Toptaş İlk Olarak Kahramanmaraş Barosu Ve Mimarlar Odasını Ziyaret Etti.

Ardından İnşaat Mühendisleri Odası Ve Hizmet İş Sendikasını Da Ziyaret Eden Başkan Adayı Toptaş Burada Üyelerle Buluştu.

Daha Sonra Tügva Ve Yedi Hilal Derneğini de Ziyaret Ederek Onların Sorun Ve Taleplerini Diledi.