Cumhur İttifakı AK Parti Pazarcık Belediye Başkan Adayı Murat Ceyhan, Seçim Çalışmaları Çerçevesinde Konteyner Kentteki Vatandaşlarla Bir Araya Geldi.Belediye Başkan Adayı Ceyhan Beraberinde Ak Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel İle Birlikte Konteyner Kentte Yaşayan Vatandaşların Sorunlarını Dinledi Ve Çözüm Önerileri Sundu.
Vatandaşların Dile Getirdiği Sorunlara Çözüm Odaklı Yaklaşan Cumhur İttifakı Ak Parti Pazarcık Belediye Başkan Adayı Murat Ceyhan, Yerel Yönetimde Göreve Geldiği Takdirde Bu Sorunların Çözümü İçin Kararlılıkla Çalışacağını İfade Etti.Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt