Cumhur İttifakı Ak Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, Seçim Çalışmaları Kapsamında Ziyaretlerine Hız Kesmeden Devam Ediyor.

Pazarcık İlçesinde De Ziyaretlerde Bulunan Başkan Adayı Görgel Beraberinde Cumhur İttifakı Ak Parti Pazarcık Belediye Başkan Adayı Murat Ceyhan İle Birlikte Konteyner Kentte İkamet Eden Vatandaşlarla Bir Araya Gelerek Sorunlarını Dinledi.

Bütün Konteynerleri Tek Tek Dolaşan Başkan Adayı Göregel Burada Kadınlara Karanfil Dağıtarak Onlardan 31 Martta Destek Beklediklerini İfade Etti.

Ziyaretler Sonunda Açıklamalarda Bulunan Cumhur İttifakı Ak Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel “31 Marta Kadar Biz Vatandaşlarımızdan Destek İsteyeceğiz 3 Mart Sonrası Da Vatandaşlarımız Bizden İsteyecek” Dedi.