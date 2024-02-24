Dulkadiroğlu Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı AK Parti Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Necati Okay, 31 Mart yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Dur durak bilmeden, gece gündüz tüm gönüllere dokunabilmek için çalışmalarını sürdüren Başkan adayı Okay, seçim çalışmaları kapsamında Erkenez Mahallesinde düzenlenen mahalle buluşması ile vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle sakinleri ve partililer tarafından coşkuyla karşılanan Okay, kent için öncelikli projeleri ve hedefleri hakkında bilgi vererek vatandaşların da taleplerini dinledi.

Aksu Haber’e özel açıklama yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Kahramanmaraş’ı yeniden değil, yeni Kahramanmaraş’ı oluşturabilmek için inşallah hep beraber çalışacağız. dedi.”