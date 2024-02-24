Kahramanmaraş, Milli Mücadele'nin anlatıldığı "Cumhuriyete Doğru" adlı tiyatro oyununa ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Oyunun ilk gösterimi, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla Ankara MEB Şura Sahnesi'nde yapılmış ve ardından 28 Kasım - 26 Aralık tarihleri arasında Samsun, Ordu, Trabzon, Erzurum, Sivas, Tokat, İzmir, İstanbul ve Ankara gibi birçok ilde izleyiciyle buluşmuştu. Büyük ilgi gören ve beğeni toplayan oyun, vatandaşların talebi üzerine Türkiye genelinde tekrar turneye çıktı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı kutlamaları çerçevesinde, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ve Vakıfbank'ın iş birliğiyle hayata geçirilen oyun, 27 Şubat 'ta Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.