AK Parti Elbistan Belediye Başkan Adayı İnşaat Mühendisi Abdullah Yener Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor.

Başkan Adayı Yener Seçim Çalışmaları Kapsamında Ak Parti Elbistan İl Başkanlığın 3. Kademe Teşkilat Mensupları, Mahalle Başkanları Ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi.

Buradaki Toplantının Açılış Konuşmasını Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Bölükbaşı Yaptı.

Ardından Mikrofonu Eline Alan Ak Parti Elbistan Belediye Başkan Adayı Yener Asrın Felaketinde Hayatını Kaybedenlere Allahtan Rahmet Dileyerek Konuşmasına Başladı.

Daha Sonra Başkan Adayı Yener Hep Birlikte 31 Marta Kadar Çalışıp Çok Yüksek Bir Oy Oranı Alacaklarını İfade Ederek Herkesten Destek İstedi.