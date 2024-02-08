AK Parti Elbistan Belediye Başkan Adaylık Süreci Boyunca Her Fırsatta Hep Birlik Ve Beraberlik İçerisinde Olacaklarını İfade Eden Ak Parti Elbistan Belediye Başkan Adayı Abdullah Yener Bu Vaatlerini Yerine Getirmeye Devam Ediyor.

Bu Kapsamda Belediye Başkan Adayı Yener Ak Parti Elbistan İl Başkanlığında Belediye Başkan Aday Adaylarıyla Bir Araya Geldi.

Aday Adaylarının Çoğunun Katılım Sağladığı Toplantının Açılış Konuşmasını Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Bölükbaşı Yaptı.

Ardından Ak Parti Elbistan Belediye Başkan Adayı Abdullah Yener Gayet Huzurlu Ve Güzel Bir Aday Adaylık Süreci Geçirdiklerini Belirterek Bundan Sonraki Süreçte De Kendisine Destek Vermeleri Gerektiğini İfade Etti.