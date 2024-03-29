6 Şubatta Asrın Felaketi Olarak Adlandırılan Depremler Sonrasında Birçok İş Yeri İse Ağır Hasarlar Alırken Birçoğu Yıkıldı.

Geride Bıraktığımız 1 Yılda Şehrin Mihenk Taşları Olan Esnaflar İse Yavaş Yavaşta Olsa Yaralarını Sarmaya Devam Ederken Kahramanmaraş Halkına Hizmet Vermeye Çalışıyor.

Kahramanmaraş Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu Aksu Haber’e Yaptığı Açıklamada Büyük Bir Felaketin Yaşandığına Bir Kez Daha Dikkat Çekerek Esnafların Şehirlerin Kalkınması İçi Ne Kadar Önemli Olduğuna Vurgu Yaptı.